НБА: Топ-10 игровых моментов месяца

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего месяца регулярного чемпионата.

Кроме того, разыгрывающий защитник "Индианы" Виктор Оладипо признан лучшим игроком 24-й недели НБА в Восточной конференции, а его коллега по амплуа Дамиан Лиллард из "Портленда", соответственно, в Западной. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.