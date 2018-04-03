НБА: Топ-10 игровых моментов месяца

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего месяца регулярного чемпионата.

Кроме того, разыгрывающий защитник "Индианы" Виктор Оладипо признан лучшим игроком 24-й недели НБА в Восточной конференции, а его коллега по амплуа Дамиан Лиллард из "Портленда", соответственно, в Западной. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Напомним, что "Хьюстон Рокетс" досрочно впервые стал победителем регулярного чемпионата НБА в сезоне-2017/18. "Хьюстон", одержавший 62 победы в 76 матчах, стал недосягаемым для соперников после того, как "Торонто", в активе которого 55 побед, на на выезде проиграл "Бостон Селтикс" (99:110). "Хьюстон", основанный в 1967 году как "Сан-Диего Рокетс", впервые в истории выиграл "регулярку". При этом клуб дважды становился чемпионом - в 1994 и 1995 годах.




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