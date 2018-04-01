Шахтер в матче с Зарей оформил шестой разгром подряд: смотреть голы

"Шахтер" отправился в гости к "Заре" за реванш после скандального зимнего поражения. Донецкая команда провела поединок с большим подъемом и могла забивать в первом тайме неоднократно. Открыть счет "горнякам" удалось лишь ближе к перерыву. "Шахтер" быстро разыграл стандарт, Марлос получил мяч в штрафной и точно отдал направо Тайсону в центр. Бразилец легко переиграл трудившегося в поте лица Лунина - 0:1.

Хорошую комбинацию провели подопечные Фонсеки и в эпизоде со вторым голом ровно после часа игры. Голевая комбинация началась с Пятова, Бутко отправили в прорыв по правому флангу, а тот отлично прострелил в центр на Феррейру. Лучший бомбардир чемпионата не подвел и удвоил преимущество.

"Шахтер" уверенно вел матч к победе, благодаря чему свой шанс дебютировать получил Ларри Кайоде, который еще зимой бегал за "Жирону". Нигерийцу хватило трех минут, чтобы отличиться - Лунин неуклюже сыграл после углового в исполнении Дентиньо, после чего Кайоде оставалось лишь подставить голову. 0:3 - стоит отметить, что в этот момент "Заря" уже была в меньшинстве после удаления Опанасенко, заехавшего ногой по лицу Бутко.

"Шахтер" сохраняет отрыв от "Динамо" и одерживает шестую крупную победу подряд. Довести этот показатель до семи будет сложно - впереди солидный "Верес".

Турнирная таблица чемпионата Украины

2017-18, Чемпионат Украины. 3-й круг. Финал.

"Заря" - "Шахтер" 0:3 (0:1)



Голы: Тайсон, 41 (0:1); Феррейра, 61 (0:2); Кайоде, 94 (0:3)



"Заря": Лунин; Тымчик; Сваток (Прийма, 9); Чечер; Громов; Харатин (Гордиенко, 73); Силас; Опанасенко (до 88); Караваев; Лунев (Фопала, 46); Юри Фрейтас



"Шахтер": Пятов; Хочолава; Бутко; Ордец; Исмаили; Степаненко; Марлос (Дентиньо, 86); Алан Патрик (Зубков, 93); Фред; Тайсон; Феррейра (Кайоде, 91)



Предупреждения: Лунев, 27; Чечер, 40; Силас, 63; Прийма, 70; Тымчик, 92; Юри Фрейтас, 95 - Исмаили, 25; Фред, 85; Феррейра, 91

Удаления: Опанасенко, 88

фото - ФК "Шахтер"