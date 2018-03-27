Месси: Мы с Дибалой не можем играть вместе

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что между ним и товарищем по национальной команде Пауло Дибалой не было конфликта, но они оба пришли к выводу, что не будут играть вместе.

"Мы с Пауло разговаривали, и все, что он сказал, было правдой. В "Ювентусе" он играет ту же роль, что и я в "Барселоне". Он играл по левому флангу рядом со мной, и не мог полностью раскрыться. Нам обоим трудно играть слева", - цитирует Месси "Fox Sport".

Лучший игрок мира также поделился мнением о предстоящем чемпионате мира. "Этот чемпионат для некоторых игроков, возможно, последний. И я думаю, что это отличная возможность показать себя и его выиграть. Однако, фаворитами являются Бразилия и Испания ", - считает Лионель Месси, добавив, что Германияи Франция также являются кандидатами на титул.

Несколько дней назад тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не включил Дибалу в число кандидатов на товарищеские матчи против Италии и Испании , и, скорее всего, он не будет участвовать в чемпионате мира.

"Не корректно говорить, что Дибала не сыграет на чемпионате мира. Его не пригласили, потому что я хотел посмотреть на других игроков. Он все еще в моей голове, и все еще имеет шанс поехать в РоSSию", - заявил Сампаоли и добавил, что ситуация с Дибалой не такая же, как с капитаном "Интера" Мауро Икарди, который также не был вызван в сборную.