Фанат сборной Англии пробрался в номер к игрокам
Дуэт игроков "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, который проживает в одном номере отеля, где располагается сборная Англии, пережил неприятные минуты, когда накануне под видом парикмахера в номер пробрался фанат их сборной, сообщает английская пресса.
Болельщик провел в комнате с игроками более 10-ти минут, прежде чем был выдворен охраной. Обман вскрылся, когда прибыл настоящий парикмахер.
Фанат был гостем отеля и сумел ввести в заблуждение службу безопасности, убедив их, что он приглашенный парикмахер.
"Офицеры говорили со всеми сторонами конфликта и ни о каких преступлениях заявлено не было", - сообщила полиция Хартфордшира.
Как стало известно, никаких мер к болельщику предпринято не будет.
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