Фанат сборной Англии пробрался в номер к игрокам

Дуэт игроков "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, который проживает в одном номере отеля, где располагается сборная Англии, пережил неприятные минуты, когда накануне под видом парикмахера в номер пробрался фанат их сборной, сообщает английская пресса.

Болельщик провел в комнате с игроками более 10-ти минут, прежде чем был выдворен охраной. Обман вскрылся, когда прибыл настоящий парикмахер.

Фанат был гостем отеля и сумел ввести в заблуждение службу безопасности, убедив их, что он приглашенный парикмахер.

"Офицеры говорили со всеми сторонами конфликта и ни о каких преступлениях заявлено не было", - сообщила полиция Хартфордшира.

Как стало известно, никаких мер к болельщику предпринято не будет.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
НХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную серию
НБА: результаты матчей 21 мартаНБА: результаты матчей 21 марта
Блок рекламы


Похожие новости
Василий САЧКО: "Некоторым игрокам "Ворсклы" нужно заканчивать с футболом"Василий САЧКО: "Некоторым игрокам "Ворсклы" нужно заканчивать с футболом"
Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018
Тибо Куртуа не поможет сборной Бельгии. ФутболТибо Куртуа не поможет сборной Бельгии. Футбол
Лотар Маттеус: Сборной Англии нужно время. ФутболЛотар Маттеус: Сборной Англии нужно время. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Полиция Амстердама арестовала 25 английских фанатов. ФутболПолиция Амстердама арестовала 25 английских фанатов. Футбол
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Льорис: Тоттенхэм должен выиграть Кубок Англии. ФутболЛьорис: Тоттенхэм должен выиграть Кубок Англии. Футбол
УЕФА наказал ПСЖ за фанатовУЕФА наказал ПСЖ за фанатов
Тренера сборной Португалии рассмешил вопрос о Роналду. ФутболТренера сборной Португалии рассмешил вопрос о Роналду. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости