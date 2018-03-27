Фанат сборной Англии пробрался в номер к игрокам

Дуэт игроков "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, который проживает в одном номере отеля, где располагается сборная Англии, пережил неприятные минуты, когда накануне под видом парикмахера в номер пробрался фанат их сборной, сообщает английская пресса.

Болельщик провел в комнате с игроками более 10-ти минут, прежде чем был выдворен охраной. Обман вскрылся, когда прибыл настоящий парикмахер.

Фанат был гостем отеля и сумел ввести в заблуждение службу безопасности, убедив их, что он приглашенный парикмахер.

"Офицеры говорили со всеми сторонами конфликта и ни о каких преступлениях заявлено не было", - сообщила полиция Хартфордшира.

Как стало известно, никаких мер к болельщику предпринято не будет.