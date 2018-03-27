Тухель выбирает между ПСЖ и Арсеналом

Экс-наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель этим летом вернется к активной тренерской деятельности. Напомним, что после того, как в конце прошлого сезона завершилось сотрудничество с "Боруссией", Тухель оставался без работы. Но не без предложений.

Немецкая пресса разделилась во мнении. В то время, как "Киккер" заявляет, что Тухель сменит в "Арсенале" Арсена Венгера, "Бильд" утверждает, что немецкий специалист уже подыскивает себе помощника для работы в "Пари Сен-Жермен".

В свою очередь, 44-летний специалист продолжает сохранять интригу, избегая каких-либо комментариев по поводу своего будущего.

Ранее стало известно, что Тухель отказался от предложений возглавить "Шальке", "Байер" и "Севилью".


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