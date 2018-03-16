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2018-03-16
Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене
Норвежские биатлонисты Хенрик Л'Абе-Лунн и Йоханнес Бе заняли первые два места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Победитель опередил своего соотечественника на 6,1 секунды.
Хенрик Л'Абе-Лунн. Фото: biathlonworld.com
Третьим стал француз Мартен Фуркад, который уступил младшему Бе 0,8 секунды, но на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхарда.
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) - 26.10,3 (0 штрафных кругов)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 6,1 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) - 6,9 (0)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 7,1 (1)
5. Лукас Хофер (Италия) - 15,5 (1)
6. Арнд Пайффер (Германия) - 16,8 (1)
7. Евгений Гараничев (РоSSия) - 23,3 (0).
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