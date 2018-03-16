Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене

Норвежские биатлонисты Хенрик Л'Абе-Лунн и Йоханнес Бе заняли первые два места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Холменколлене.
 
Победитель опередил своего соотечественника на 6,1 секунды.
Фото Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене
Хенрик Л'Абе-Лунн. Фото: biathlonworld.com
 
Третьим стал француз Мартен Фуркад, который уступил младшему Бе 0,8 секунды, но на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхарда.
 
Холменколлен (Норвегия)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Спринт, 10 км
 
1. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) - 26.10,3 (0 штрафных кругов)
 
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 6,1 (1)
 
3. Мартен Фуркад (Франция) - 6,9 (0)
 
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 7,1 (1)
 
5. Лукас Хофер (Италия) - 15,5 (1)
 
6. Арнд Пайффер (Германия) - 16,8 (1)
 
7. Евгений Гараничев (РоSSия) - 23,3 (0).
 
Спорт-Экспресс в Украине


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