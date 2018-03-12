Боец-трансгендер одержал первую победу в MMA

Не полом единым

Боец-трансгендер одержал первую победу в MMA
Анна Вериату
Фото: страница Samir Nadaf в Facebook

В Бразилии на турнире по смешанным боевым искусствам (также MMA - Mixed Martial Arts) Mr. Cage 34, проходившем в Манаусе, в одном из поединков в весовой категории до 52 кг победу над бойцом Раилсоном Пайксао одержала Анна Вериато.

Особенностью поединка, отмечает издание championat.com, стало то, что победительница является трансгендером. Родившийся мальчиком боец активно занимался джиу-джитсу и впоследствии, по неназванным причинам, решил сменить пол, став женщиной.

При этом организаторы турнира разрешили женщине-бойцу участвовать в одном поединке с мужчиной, сообщает MMA Fightning.


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