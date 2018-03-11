Интер и Наполи играют в самоубийственную ничью

"Интер" и "Наполи" не смогли выявить победителя в очном поединке в рамках 28-го тура Серии A. Дуэль на "Джузеппе Меацца" получилась достаточно скучной, с небольшим количеством голевых моментов и закончилась без забитых мячей - 0:0.

Этому результату не были довольны обе команды. Хозяева выпали из первой четверки, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, а гости теперь уже официально уступили первое место в турнирной таблице "Ювентусу", который еще имеет перенесенный матч с "Аталантой" в запасе.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 28-й тур.

"Интер" - "Наполи" 0:0 (0:0)



"Интер": Ханданович С.; Шкриниар; Д`Амброзио; Жоао Миранда; Канселу; Брозович; Рафинья Алькантара (Эдер, 64); Перишич И. (Карамо, 86); Кандрева (Борха Валеро, 79); Гальярдини; Икарди



"Наполи": Пепе Рейна; Мариу Руи; Хюсай; Альбиоль; Кулибали К.; Мертенс Д. (Милик, 87); Аллан Лурейро (Рог, 89); Жоржиньо; Гамшик (Зелински, 70); Кальехон; Инсинье Л.



Предупреждения: Гальярдини, 38 - Аллан Лурейро, 17; Инсинье Л., 61; Альбиоль, 85