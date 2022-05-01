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2022-05-01
"Шахтер" сыграл вничью с "Хайдуком" в благотворительном матче
Дончане продолжают европейский тур.
Донецкий "Шахтер" провел благотворительный матч против хорватского "Хайдука".
Поединок проходил в Сплите на стадионе "Полюд", а команды не определили победителя - 3:3.
Голами в составе дончан отличились Топалов, Стасюк и Борячук. "Горняки" вышли на игру в футболках с призывом спасти Мариуполь.
Стоит отметить, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии, а в текущем сезоне команда идет на второй позиции в местном чемпионате.
Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. "Шахтер" и "Динамо" покинули Украину и проводят благотворительные поединки в Европе.
Данил Слесь, ZN.ua