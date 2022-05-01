"Шахтер" сыграл вничью с "Хайдуком" в благотворительном матче

Дончане продолжают европейский тур.

"Шахтер" призвал спасти Мариуполь
© ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" провел благотворительный матч против хорватского "Хайдука".

Поединок проходил в Сплите на стадионе "Полюд", а команды не определили победителя - 3:3.

Голами в составе дончан отличились Топалов, Стасюк и Борячук. "Горняки" вышли на игру в футболках с призывом спасти Мариуполь.

Стоит отметить, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии, а в текущем сезоне команда идет на второй позиции в местном чемпионате.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. "Шахтер" и "Динамо" покинули Украину и проводят благотворительные поединки в Европе.


Данил Слесь, ZN.ua

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