Криштиану Роналду - игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в твиттере.
Португальский форвард, напомним, отметился голом в ответном матче 1/8 финала с французским "Пари Сен-Жермен". Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, которые вышли в следующий раунд.
Кроме того, Роналду отметился и персональным достижением. Он сумел отличиться уже в девятом матче Лиги чемпионов кряду. Сюда вошли финал минувшего розыгрыша турнира, а также восемь игр Лиги чемпионов-2017/18 (всего 14 голов).
Таким образом, звёздный форвард повторил рекорд экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Рууда ван Нистелроя, который был установлен в сезоне-2002/03.
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