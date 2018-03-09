Криштиану Роналду - игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в твиттере .

Португальский форвард, напомним, отметился голом в ответном матче 1/8 финала с французским "Пари Сен-Жермен". Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, которые вышли в следующий раунд.

Кроме того, Роналду отметился и персональным достижением. Он сумел отличиться уже в девятом матче Лиги чемпионов кряду. Сюда вошли финал минувшего розыгрыша турнира, а также восемь игр Лиги чемпионов-2017/18 (всего 14 голов).

Таким образом, звёздный форвард повторил рекорд экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Рууда ван Нистелроя, который был установлен в сезоне-2002/03.