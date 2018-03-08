Буяльский: Лацио можно сравнить с Янг Бойз

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский высоко отметил римский клуб, с которым предстоит встретиться в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Хавбек провёл параллели между "бьянкочелести" и "Янг Бойз". Швейцарский коллектив не пустил киевлян в Лигу чемпионов.

- Наверное, "Лацио" можно сравнить с "Янг Бойз". Итальянцы организованно действуют в обороне, у них нет свободных зон. Кроме того, есть хорошие нападающие, которые неплохо выбегают в атаку. Наша задача - надёжно сыграть в защите и попытаться показать себя в контригре.

"Лацио" сейчас на ходу: хорошо выступают в чемпионате, добиваются нужного результата. Это очень сбалансированная команда, которая грамотно действует в обороне. У них опытные исполнители. В четверг будет очень интересная игра, - заявил Буяльский на предматчевой пресс-конференции.




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