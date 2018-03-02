Леся Цуренко сыграет в полуфинале турнира Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко легко пробилась в полуфинал престижного турнира WTA в мексиканском Акапулько.

В четвертьфинальной встрече Цуренко разгромила француженку Кристину Младенович со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался один час десять минут. Примечательно, что в финале прошлогоднего турнира украинка выиграла именно у Младенович. Тогда счет был 6:1, 7:5 в пользу представительницы нашей страны.

Соперницей Цуренко в полуфинале станет представительница Австралии Дарья Гаврилова. Исходя из статистики, у украинки отличные шансы снова сыграть в финале мексиканского турнира. Предстоящий матч будет уже пятой встречей между Цуренко и Гавриловой. И все предыдущие поединки остались за украинкой.


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