Тулуза по-волевому отбирает очки у Монако

"Тулуза" сумела отыграть два мяча в заключительные 15 минут матча 27-го тура чемпионата Франции со второй командой Лиги 1 "Монако" - 3:3.

Рони Лопеш в начале каждого из таймов выводил гостей вперед, а Стеван Йоветич на 73-й минуте, казалось, окончательно снял вопрос о победителе. Однако Делор с пенальти, назначенный за фол Глика на Саного, вернул "Тулузу" в игру. А на 87-й минуте уже Делор отдал результативную диагональ на Саного, который переиграл Субашича.

После этой потери очков "монегаски" рискуют отдать вторую позицию в турнирной таблице "Марселю", а "Тулуза" - 16-я в двух очках от зоны вылета.

2017-18, Чемпионат Франции. 2-й круг. 27-й тур.

"Тулуза" - "Монако" 3:3 (1:1)

Голы: Рони Лопеш, 8 (0:1); Сангаре И., 24 (1:1); Рони Лопеш, 47 (1:2); Йоветич С., 73 (1:3); Делор, 76 (пенальти) (2:3); Саного Я., 87 (3:3)

"Тулуза": Лафон; Яго; Силла И. (Блен, 63); Мубандж; Амьен-Аду; Диоп И.; Сангаре И.; Каюзак; Имбула (Жан, 78); Саного Я.; Мубеле (Делор, 63)

"Монако": Субашич Д.; Раджи; Фабиньо; Глик; Жемерсон; Сидибе Дж.; Тилеманс (Геззаль Р., 46); Рони Лопеш (Диакаби, 89); Моутинью; Лемар; Кейта Б. (Йоветич С., 42)

Предупреждения: Делор, 85 - Лемар, 83; Фабиньо, 91; Йоветич С., 92




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