Свитолина снова сыграет в финале турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год кряду сыграет в финале турнира в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов.

В полуфинале харьковчанка за час и 25 минут обыграла экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в двух сетах: 6:3, 6:3. Свитолина подала четыре подачи на вылет против одной у немки и сделала всего одну двойную ошибку, в отличии от семи у Кербер. Это была пятая победа Свитолиной над Анжеликой подряд.

В финале соперницей украинки будет роSSийская теннисистка Дарья Касаткина, которая в тяжелом полуфинальном трехсетовом поединке сумела вырвать победу у третьей ракетки мира испанки Гарбиньи Магарусы - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1.

Свитолина дважды встречалась с Касаткиной и оба раза выиграла. Если Свитолиной удастся победить в финале, то она повторит абсолютный рекорд Андрея Медведева для украинских теннисистов по количеству титулов — 11. Кроме того, в Дубае Свитолина может второй раз в карьере защитить завоеванный год назад титул. Впервые это ей удалось в Баку в 2013-2014 годах.


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