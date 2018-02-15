Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии

Сборные Чехии и Канады одержали первые победы в матчах хоккейного олимпийского турнира. Чехи неожиданно столкнулись с проблемами в поединке с хозяевами Олимпиады 2018. Корейцы даже повели в счете, но еще до первого перерыва сборная Чехии вышла вперед. В течение матча чехи нанесли по воротам соперника 40 бросков, но блестящая игра голкипера позволила сохранить интригу вплоть до финальной сирены.

Канадцы, напротив, довольно уверенно переиграли сборную Швейцарии - 5:1. Дубль записал на свой счет форвард Рене Бурк, в свое время сыгравший 752 матча в Национальной хоккейной лиге.

Олимпиада 2018, хоккей

Чехия - Южная Корея - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: Чхо (Радунске, Свифт), 07:34 (0:1). Коварж (Ржепик, Секач), 11:59-бол. (1:1). Ржепик (Бирнер, Францоуз), 16:18-мен. (1:2).

Швейцария - Канада - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: Бурк (Ли, Рой), 02:57 (0:1). Норо (Ли, Рой), 07:30-бол. (0:2). Бурк (Рой), 25:00-бол. (0:3). Вольски (Норо), 25:52 (0:4). Мозер (Рюфенахт, Амбюль), 47:33-6х4 (1:4). Вольски (Келли, Эббет), 54:53-п.в. (1:5).