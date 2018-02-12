Берлускони: Гаттузо продемонстрировал свою компетентность
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони похвалил нынешнего наставника команды Дженнаро Гаттузо за проделанную работу, но в очередной раз посетовал на то, что у россонери есть только один нападающий.
Как известно, Берлускони продал "Милан" китайскому бизнесмену Юнхону Ли в апреле прошлого года, но не перестает говорить о своей бывшей команде и анализировать ее игру.
"Я знаю щедрость и приверженность Рино "Милану", - цитирует Берлускони Radio Lombardia. - Теперь я также могу видеть его компетентность. После разочаровывающего начала сезона теперь наконец-то появились результаты.
У "Милана" должны быть очень сильные фланги. Но их работа сейчас абсолютно бесполезна, потому что в команде есть только один нападающий. Я уже говорил с Гаттузо об этом".
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12.02.2018 20:03