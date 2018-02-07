Луческу: Несколько раз советовал Юндеру остаться в Роме
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил представителям прессы, что это он посоветовал Дженгизу Юндеру остаться в "Роме".
Полузащитник, наконец, получил возможность сыграть в составе команды и забил победный гол в ворота "Вероны".
"Для меня это не сюрприз, - цитирует Луческу Corriere dello Sport. - Это был всего лишь вопрос времени. Дженгизу всего 20 лет. У него хватило смелости покинуть дом, перебравшись в Серию А.
Этот опыт поможет ему созреть быстрее. Я уже несколько раз говорил ему остаться в "Роме" и не уходить в аренду. Я был уверен, что ему будет хорошо работать в Италии с таким тренером как Ди Франческо. Теперь, когда он понимает язык и тактику, вы можете видеть результаты".
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Спорт
07.02.2018 17:47