На Барселону напал вирус и подкосил Вальверде и двух звезд

Соперники их остановить не могут, но есть сила, которая подкосила игроков и тренеров "Барселоны". С начала недели кишечная вирусная инфекция проникла в раздевалку "сине-гранатовых". Большинство игроков чувствуют типичные симптомы: проблемы с пищеварением, тошнота, диарея и повышенная температура.

Особенно тяжело проходит вирус у тренера Эрнесто Вальверде, тренеру по фитнесу Хуану Антонио Позанко и у игроков Серхио Бускетса и Андре Гомеша.

У португальского полузащитника самый сложный случай. С субботы у него поднялась температура, а в среду он был госпитализирован. У него обезвоживание организма и после капельницы его отпустили домой. До этого Гомеш выходил в двух матчах чемпионата Испании в основном составе, однако последних две игры против "Алавес" в Ла Лиге и "Валенсии" в Кубке Короля пропустил по уважительной причине.

"Барселона" в воскресенье в 22-м туре в городском дерби встретится с "Эспаньолом" на его стадионе. К тому времени будет видно, как вирус пережили остальные игроки лидера Ла Лиги.


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