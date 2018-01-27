Ирина Варвинец - вторая в гонке преследования на чемпионате Европы

На проходящем в Италии чемпионате Европы по биатлону копилка украинской сборной пополнилась еще одной медалью. Ирина Варвинец финишировала второй в гонке преследования, завоевав "серебро".

Украинка, которая была первой в спринте и, соответственно, ушла на дистанцию первой, могла рассчитывать на большее. Но осечка на третьем огневом рубеже позволила выйти в лидеры француженке Хлое Шевалье, которая и показала в итоге лучшее время.

Биатлон. Чемпионат Европы

Женщины, гонка преследования 1. Хлоя Шевалье (Франция) 29:25.4 (0) 2. Ирина Варвинец (Украина) +11.0 (1) 3. Жюли Симон (Франция) +43.2 (1) 4. Паулина Фиалкова (Словакия) +52.3 (1) 5. Карин Оберхофер (Италия) +55.1 (2) 36. Яна Бондарь (Украина) +3:31.0 (5) 40. Ольга Абрамова (Украина) +4:02.3 (6) 41. Мария Панфилова (Украина) +4:08.0 (1)




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