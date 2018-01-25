Виталий Кличко: меня могут упрекать, что я - не Цицерон

Виталию и Владимиру Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе вручили Специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире". Награду братья получили в "Ukraine House Davos”, где состоялось общение и дискуссия с Виталием и Владимиром Кличко на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?"

"Мы оба - и я, и Владимир, каждый день преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, - уже не спортивной, - деятельности, - отметил Виталий Кличко. - И меня могут упрекать, что я - не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте", - пошутил Виталий Кличко.