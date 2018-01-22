Звезда в контрольном матче обыграла дублеров

Кропивницкая "Звезда" в рамках первого учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч с "Звездой" U-21. Команды сыграли два тайма по 35 минут, а победу одержали подопечные Романа Монарева - 2:1.

21 января 2018 (воскресенье). Начало в 16:00. Кропивницкий. Стадион «Звезда» (поле с искусственным покрытием). 50 зрителей. -6 С. Товарищеский матч.

"Звезда" (Кропивницкий) - "Звезда" U-21 (Кропивницкий) - 2:1 (2:1).
Голы: 1:0. Збунь Алексей (23), 2:0. Збунь Алексей (33), 2:1, потенциальный новичок (35).

"Звезда": Паст Евгений (Льопка Роман, 36), Оганесян Арман, Маткобожик Александр, Ковалев Максим (Фатеев Дмитрий, 36), Цюпа Иван, Драченко Максим (Дрышлюк Кирилл), Чичиков Алексей (Кондраков Даниил, 36), Фаворов Артем, Збунь Алексей, Загальский Игорь, Рассадкин Глеб (Петров Сергей, 36)

Нереализованный пенальти : Драченко Максим, 31.


Terrikon со ссылкой на ФК "Звезда"


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