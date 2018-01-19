КНДР и Южная Корея могут выставить объединенную бобслейную команду
Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея могут сформировать и выставить сборную команду по бобслею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, официально объявила Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ). Об этом заявил президент организации Иво Ферриани и его заместитель Дарин Стелий.
"Бобслей - командный вид спорта, как никто другой. Спортсмены должны полностью доверять друг другу и прекрасно сотрудничать в самых тесных условиях", - заявил Ферриани, добавив, что "объединенная команда обеих стран может сблизить многих спортсменов".
Сообщается, что КНДР и Республика Корея также могут выставить объединенную женскую хоккейную команду, и спортсмены двух разделенных войной стран вместе выйдут на церемонии открытия.
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19.01.2018 20:55