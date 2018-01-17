Украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимнюю Олимпиаду
За три недели до старта зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане лицензирование для участия прошел 21 украинский спортсмен.
Об этом сообщает агентство "
Как заявил на пресс-конференции министр спорта Игорь Жданов, по состоянию на 17 января официально подтверждены 11 лицензий спортсмены в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - в фигурном катании, 1 - в скелетоне.
Он отметил, что именно на представителей биатлонной сборной возлагаются основные надежды на медали в Пхенчхане. Торжественные проводы сборной на Олимпиаду запланированы на 23 января.
Он также напомнил, что призовые медалистам Олимпиады будут составлять: за первое место - 125 тыс. долларов, второе - 80 тыс. долларов, третье - 55 тыс. долларов.
Напомним, зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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