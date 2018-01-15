Роналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИ
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен летом покинуть свой нынешний клуб.
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Согласно информации источника, португальский футболист сказал об этом некоторым партнерам по команде. Приоритетным для Роналду было бы продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед», откуда он в 2009 году перешел в "королевский клуб".
В английском гранде, в составе которого он завоевал свой первый Золотой мяч, уже знают о желании Роналду.
Позиция игрока обусловлена тем, что он чувствует себя полностью обманутым руководством Реала. Президент клуба «Флорентино» Перес весной обещал ему улучшить финансовые условия контракта, но этого так и не произошло.
Действующий контракт Роналду с «Реалом» в силе до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать Роналду с доплатой, чтобы получить футболиста Неймара.
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