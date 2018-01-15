Роналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИ

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен летом покинуть свой нынешний клуб.

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на AS.

Согласно информации источника, португальский футболист сказал об этом некоторым партнерам по команде. Приоритетным для Роналду было бы продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед», откуда он в 2009 году перешел в "королевский клуб".

В английском гранде, в составе которого он завоевал свой первый Золотой мяч, уже знают о желании Роналду.

Позиция игрока обусловлена тем, что он чувствует себя полностью обманутым руководством Реала. Президент клуба «Флорентино» Перес весной обещал ему улучшить финансовые условия контракта, но этого так и не произошло.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» в силе до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать Роналду с доплатой, чтобы получить футболиста Неймара.