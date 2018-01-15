Роналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИ

Роналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИ

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен летом покинуть свой нынешний клуб.

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на AS.

Согласно информации источника, португальский футболист сказал об этом некоторым партнерам по команде. Приоритетным для Роналду было бы продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед», откуда он в 2009 году перешел в "королевский клуб".

В английском гранде, в составе которого он завоевал свой первый Золотой мяч, уже знают о желании Роналду.

Позиция игрока обусловлена тем, что он чувствует себя полностью обманутым руководством Реала. Президент клуба «Флорентино» Перес весной обещал ему улучшить финансовые условия контракта, но этого так и не произошло.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» в силе до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать Роналду с доплатой, чтобы получить футболиста Неймара.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Цуренко прошла в четвертьфинал турнира WTAЦуренко прошла в четвертьфинал турнира WTA
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Блок рекламы


Похожие новости
Роналду хочет вернуться в МанчестерРоналду хочет вернуться в Манчестер
Насри может быть дисквалифицирован на четыре года. ФутболНасри может быть дисквалифицирован на четыре года. Футбол
Реал может включить Роналду в сделку по Неймару. ФутболРеал может включить Роналду в сделку по Неймару. Футбол
Экс-игрок Металлиста Гомес может перейти из Аталанты в Ливерпуль за 60 миллионов евроЭкс-игрок Металлиста Гомес может перейти из Аталанты в Ливерпуль за 60 миллионов евро
Пантич может покинуть киевское Динамо ради Серии А. ФутболПантич может покинуть киевское Динамо ради Серии А. Футбол
Матч Долгополова и Фоньини в Сиднее перенесли из-за непогодыМатч Долгополова и Фоньини в Сиднее перенесли из-за непогоды
Альба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. ФутболАльба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. Футбол
Клопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. ФутболКлопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. Футбол
Вальверде: Коутиньо может многое дать Барселоне. ФутболВальверде: Коутиньо может многое дать Барселоне. Футбол
Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018. ФутболЛеди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости