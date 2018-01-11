Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте
Леся Цуренко одержала уверенную победу на четвертьфинальной стадии турнира WTA International в австралийском Хобарте.
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Противостояла нашей спортсменке Арина Соболенко из Беларуси. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты, на протяжении которого украинка отдала сопернице всего два гейма.
Арина Соболенко (Беларусь) – Леся Цуренко (Украина) 1:6, 1:6
Таким образом, Леся Цуренко сыграет в 1/2 финала соревнований с победительницей пары Михаэла Бузарнеску – Элисон Риск.
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