Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

Леся Цуренко одержала уверенную победу на четвертьфинальной стадии турнира WTA International в австралийском Хобарте.

Об этом сообщает Корреспондент.

Противостояла нашей спортсменке Арина Соболенко из Беларуси. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты, на протяжении которого украинка отдала сопернице всего два гейма.

Арина Соболенко (Беларусь) – Леся Цуренко (Украина) 1:6, 1:6

Таким образом, Леся Цуренко сыграет в 1/2 финала соревнований с победительницей пары Михаэла Бузарнеску – Элисон Риск.




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