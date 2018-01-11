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Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте Леся Цуренко одержала уверенную победу на четвертьфинальной стадии турнира WTA International в австралийском Хобарте. Об этом сообщает Корреспондент . Противостояла нашей спортсменке Арина Соболенко из Беларуси. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты, на протяжении которого украинка отдала сопернице всего два гейма. Арина Соболенко (Беларусь) – Леся Цуренко (Украина) 1:6, 1:6 Таким образом, Леся Цуренко сыграет в 1/2 финала соревнований с победительницей пары Михаэла Бузарнеску – Элисон Риск.

golos.ua

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