Цуренко выходит в полуфинал турнира в Хобарте

Леся Цуренко продолжает выступления на турнире WTA в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов. В четвертьфинальном поединке украинка нанесла поражение Арине Сабаленко из Беларуси. Встреча продолжалась чуть более часа и прошла под знаком безоговорочного превосходства Цуренко, которая отдала сопернице лишь два гейма - 6:1, 6:1.

В полуфинале украинка, посеяная на турнире в Хобарте под пятым номером, встретится с победительницей пары Михаэла Бузэрнеску (Румыния) - Алисон Риск (США).

Напомним, что в обновленном в начале этой неделе рейтинге WTA Леся Цуренко занимает 43-е место. Нынешний год украинка начала на прошлой неделе на турнире в Брисбене. Тогда Леся Цуренко уже в поединке второго раунда уступила эстонке Кайе Канепи (4:6, 3:6)