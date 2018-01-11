Цуренко выходит в полуфинал турнира в Хобарте

Леся Цуренко продолжает выступления на турнире WTA в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов. В четвертьфинальном поединке украинка нанесла поражение Арине Сабаленко из Беларуси. Встреча продолжалась чуть более часа и прошла под знаком безоговорочного превосходства Цуренко, которая отдала сопернице лишь два гейма - 6:1, 6:1.

В полуфинале украинка, посеяная на турнире в Хобарте под пятым номером, встретится с победительницей пары Михаэла Бузэрнеску (Румыния) - Алисон Риск (США).

Напомним, что в обновленном в начале этой неделе рейтинге WTA Леся Цуренко занимает 43-е место. Нынешний год украинка начала на прошлой неделе на турнире в Брисбене. Тогда Леся Цуренко уже в поединке второго раунда уступила эстонке Кайе Канепи (4:6, 3:6)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Клопп: Это был отличный бой. ФутболКлопп: Это был отличный бой. Футбол
МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финалеМЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
Элина Свитолина выиграла турнир WTA в БрисбенеЭлина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене
Белый Барс не испытал проблем в матче с ВолкамиБелый Барс не испытал проблем в матче с Волками
Блок рекламы


Похожие новости
Цуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в ХобартеЦуренко уверенно пробилась в полуфинал турнира в Хобарте
Цуренко вышла в полуфинал турнира WTAЦуренко вышла в полуфинал турнира WTA
Цуренко: Делала все возможное, чтобы завершить матч до начала дождяЦуренко: Делала все возможное, чтобы завершить матч до начала дождя
Цуренко прошла в четвертьфинал турнира WTAЦуренко прошла в четвертьфинал турнира WTA
Долгополов победил на старте турнира АТР в СиднееДолгополов победил на старте турнира АТР в Сиднее
Манчестер Юнайтед на нервах выходит в следующий раунд Кубка АнглииМанчестер Юнайтед на нервах выходит в следующий раунд Кубка Англии
Цуренко узнала имя соперницы по первому раунду на турнире в ХобартеЦуренко узнала имя соперницы по первому раунду на турнире в Хобарте
Свитолина выходит в финал турнира в БрисбенеСвитолина выходит в финал турнира в Брисбене
Симона Халеп сыграет в финале турнира в КитаеСимона Халеп сыграет в финале турнира в Китае
Свитолина сыграет с Плишковой в полуфинале БрисбенаСвитолина сыграет с Плишковой в полуфинале Брисбена
Последние новости
Подгружаем последние новости