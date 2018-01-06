Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе

Вслед за женской гонкой преследования, в Оберхофе в субботу состоялся и мужской забег. В нем особые надежды украинских болельщиков возлагались на Дмитрия Пидручного.

Собственно, Дмитрий начал гонку с десятым стартовым номером. После второй стрельбы украинец вернулся на свою позицию, отстрелявшись не очень удачно, промахнувшись на последнем выстреле.

Стоит отметить, что в гонке по началу часто менялся лидер. Сначала им был Мартен Фуркад, потом Йоханнес Бё, а после второго огневого рубежа - Эмиль Свендсен. При этом, стоит отметить скорость Фуркада, который отыграл с 10 секунд отставания 7.

Йоханнес Бё промахнулся по одному разу на трех подряд огневых рубежах. После третьего огневого рубежа Пидручный шел седьмым, проигрывал 1 минуту и 14 секунд. В тоже время, Артем Прима, после двух неудачных огневых рубежей, на третьей стрельбе выбил "ноль".

Фуркад де-факто решил вопрос о победителе на последней стрельбе. Выбив 5 из 5, француз спокойно отправился оформлять победу. Свендсен допустил промах, а Йоханнес Бё вышел на второе место. Пидручный отстрелялся чисто и вышел на пятое место. О попадании на пьедестал речь уже не шла, но шансы финишировать в "цветочной группе" у украинца оставались.

В итоге, первым финишировал Мартен Фуркад, опередив Йоханнеса Бё на 6.3 секунды, а Тарьея Бё - на 30.9. Четвертым финишировал Эмиль Свендсен, а Пидручный удержал пятую позицию, отстав от третьего результата на 45 секунд.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) - 32:33.6 (1+0+0+0) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6.3 (1+1+1+0) 3. Тарьей Бё (Норвегия) +30.9 (0+0+0+0) 4. Эмиль Свендсен (Норвегия) +1:04.7 (0+0+0+1) 5. Дмитрий Пидручный (Украина) +1:16.2 (0+1+0+0) 25. Артем Прима (Украина) +3:11.4 (3+1+0+0)