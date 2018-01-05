Олимпийскому чемпиону, легкоатлету Олегу Верняеву сделали две операции
Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает «
“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.
Ранее, в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.
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05.01.2018 11:00