Олимпийскому чемпиону, легкоатлету Олегу Верняеву сделали две операции

Олимпийскому чемпиону, легкоатлету Олегу Верняеву сделали две операции

Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает «УНН».

“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.

Ранее, в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.




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