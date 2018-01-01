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2018-01-01
"Ворскла" и "Карпаты" сыграют с польским клубом
Два украинских клуба сыграют против «Ягеллонии» на зимних сборах в турецком Белеке.
20 января пройдет игра между «Ворсклой» и польским клубом, а 1 февраля «Ягеллония» сыграет против «Карпат».
Фото: fckarpaty.com
На данный момент «Ягеллония» занимает 3-е место в Экстракласе с отставанием от лидера в 2 очка.
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