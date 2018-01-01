Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"
Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского “Динамо”.
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Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось среди 2508 болельщиков.
Заметим, что опрос состоял из трех этапов: среди болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.
Напомним, ранее сообщалось, у стадиона Велес Сарсфилда в Аргентине была установлена статуя легендарного парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта. За этот клуб голкипер отыграл больше 10 лет. На церемонии открытия статуи присутствовал и сам 52-летний Чилаверт.
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