Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"

Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском

Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского “Динамо”.

Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось среди 2508 болельщиков.

Заметим, что опрос состоял из трех этапов: среди болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.

Напомним, ранее сообщалось, у стадиона Велес Сарсфилда в Аргентине была установлена статуя легендарного парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта. За этот клуб голкипер отыграл больше 10 лет. На церемонии открытия статуи присутствовал и сам 52-летний Чилаверт.




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