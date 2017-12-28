МЧМ-2018: Беларусь уступает, Канада громит

Два матча состоялись на молодежном чемпионате мира по хоккею в Баффало.

Швейцария - Беларусь - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0. Мюллер - 08:07, 1:1. Сушко (Мартынюк, Габрусь) - 18:34, 1:2. Бовбель (Литвинов, Сушко) - 44:25 (бол), 2:2. Нуссбаумер (Леунбергер) - 48:12, 3:2. Курашев (Мальяр, Миранда) - 51:16.

Словакия - Канада - 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Шайбы: 0:1. Стил (Макар, Кайру) - 03:39, 0:2. Кайру (Мете, Дюбе) - 21:24 (бол), 0:3. Гаджович (Макар) - 25:43, 0:4. Рэддиш (Кайру, Стил) - 30:33 (бол), 0:5. Комтуа - 55:58, 0:6. Гаджович (Тимминс, Маклеод) - 58:30 (бол).

Матчи четверга, 28 декабря:
Финляндия – Дания, РоSSия – Швейцария, Швеция – Чехия, США – Словакия.


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