Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными

До сих пор тестирование Windows 11 проходило без каких-либо серьёзных проблем, и инсайдерам не приходилось сталкиваться с серьёзными трудностями в процессе взаимодействия с операционной системой. Это связано с тем, что Window 11 в значительной степени представляет собой Windows 10 с обновлённым интерфейсом и незначительными внутренними доработками. Однако вскоре это изменится — тестовые сборки ОС станут значительно менее стабильными.

Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными

Изображение: MSPoweruser

Об этом Microsoft предупредила в электронном письме, которое начали получать участники программы Windows Insider. В письме сказано, что новые сборки Windows 11 на канале Dev будут отличаться от тех, что Microsoft планирует выпустить в массы позднее в этом году. Речь идёт о «ранних сборках», которые, как ожидается, будут намного менее стабильными.

Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными

Изображение: MSPoweruser

Предполагается, что будущие сборки Windows 11 будут больше походить на полноценную новую программную платформу, а не на переработанную Windows 10. В них разработчики представят больше новых функций и других изменений. Появление новых функций и внесение серьёзных корректировок может нарушить стабильную работу платформы, поэтому разработчики заранее предупредили инсайдеров. Очевидно, на канал Beta будут попадать более стабильные сборки Windows 11, которые уже прошли предварительный этап тестирования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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