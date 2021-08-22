Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными

До сих пор тестирование Windows 11 проходило без каких-либо серьёзных проблем, и инсайдерам не приходилось сталкиваться с серьёзными трудностями в процессе взаимодействия с операционной системой. Это связано с тем, что Window 11 в значительной степени представляет собой Windows 10 с обновлённым интерфейсом и незначительными внутренними доработками. Однако вскоре это изменится — тестовые сборки ОС станут значительно менее стабильными.

Изображение: MSPoweruser

Об этом Microsoft предупредила в электронном письме, которое начали получать участники программы Windows Insider. В письме сказано, что новые сборки Windows 11 на канале Dev будут отличаться от тех, что Microsoft планирует выпустить в массы позднее в этом году. Речь идёт о «ранних сборках», которые, как ожидается, будут намного менее стабильными.

Изображение: MSPoweruser

Предполагается, что будущие сборки Windows 11 будут больше походить на полноценную новую программную платформу, а не на переработанную Windows 10. В них разработчики представят больше новых функций и других изменений. Появление новых функций и внесение серьёзных корректировок может нарушить стабильную работу платформы, поэтому разработчики заранее предупредили инсайдеров. Очевидно, на канал Beta будут попадать более стабильные сборки Windows 11, которые уже прошли предварительный этап тестирования.



