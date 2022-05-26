Разработчик программы скрытого досмотра людей получил заказы силовиков РФ: россиян будут фильтровать по выражению лица

В РоSSии началась охота за "неблагонадежными". Очевидно, есть проблема, информирует ZN.ua?

Разработчик программы скрытого досмотра людей получил заказы силовиков РФ: россиян будут фильтровать по выражению лица
© Scott Webb / Unsplash

РоSSийские силовики будут выискивать неблагонадежных россиян по выражению лица - разработчик программного обеспечения для скрытого досмотра людей получил несколько заказов. Об этом сообщает The Moscow Times.

"Цифровой концлагерь из книг фантастов, кажется, начинает воплощаться в реальность для граждан РоSSии. На улицах страны появятся системы скрытого досмотра, которые устанавливают личность человека и оценивают его поведение", - пишет издание.

Систему безостановочного скрытного досмотра людей «Досмотр» собираются установить в общественных местах. Разработчик уже получил несколько заказов от роSSийских силовых структур, сообщил гендиректор Радиотехнического института Юрий Аношко.

Отмечается, что в московском метрополитене уже не первый год используют видеокамеры с функцией распознавания лиц. В конце 2021-го на турникетах заработала система FacePay, с помощью которой можно оплачивать проезд. Она способна идентифицировать человека, даже если он в очках и в маске. Программа даже умеет различать близнецов. Ранее с помощью системы видеоконтроля «Умный город» полиция искала участников московских протестов и сторонников Алексея Навального, вышедших на митинги в его поддержку.

Но разработчики «Досмотра» пошли еще дальше.

Технология комплекса «Досмотр» обучена оценивать степень опасности человека.

Комплекс «Досмотр» предназначен для досмотра людей без остановки. Принцип его действия основан на электромагнитных волнах миллиметрового и терагерцового диапазонов.

Комплекс также умеет распознавать микровыражения лица и особенности походки «для достоверного и заблаговременного выявления потенциальных угроз для общества».

«Мы пошли намного дальше функции идентификации людей. Мы разработали базовые инструменты профайлинга людей. Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра», - говорит разрабочик «Досмотра».

Профиль составляется и на основе активности в соцсетях. Разработчики изучают активность на платформах TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, и «Яндекс».

Как отмечает издание, в середине марта, после снятия ковидных ограничений в Москве, работники метро начали заставлять пассажиров снимать маски, угрожая штрафами и задержанием как «подозрительных лиц».

По материалам: The Moscow Times /

Лия Ильченко, ZN.ua

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