Microsoft начал рассылку Windows 10 May 2019 Update
21 мая Microsoft
Как известно, Microsoft обновляет функциональность операционной системы дважды в год. На сегодняшний день вышло уже 7 таких апдейтов: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update и May 2019 Update.
Среди основных нововведений в последнем обновлении значатся новая светлая тема, отдельные поиск и Cortana, а также запуск Windows Sandbox – легковесной десктопной среды, предназначенной для изолированного запуска приложений.
По сравнению с предыдущими крупными апдейтами, в этой версии новшеств не так много.
Наряду с обновлением Microsoft также запустил
Обновление Windows 10 за май 2019 года можно загрузить со страницы Windows Update в пункте «Настройки».
Напомним, что в январе этого года Windows 10 обошла Windows 7 по доле рынка, а в октябре 2018 года – по доли использования.
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14.05.2019 17:30