Microsoft начал рассылку Windows 10 May 2019 Update

21 мая Microsoft приступил к рассылке очередного крупного обновления Windows 10 – May 2019 Update.

Как известно, Microsoft обновляет функциональность операционной системы дважды в год. На сегодняшний день вышло уже 7 таких апдейтов: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update и May 2019 Update.

Среди основных нововведений в последнем обновлении значатся новая светлая тема, отдельные поиск и Cortana, а также запуск Windows Sandbox – легковесной десктопной среды, предназначенной для изолированного запуска приложений.

По сравнению с предыдущими крупными апдейтами, в этой версии новшеств не так много.

Наряду с обновлением Microsoft также запустил Windows Release Health – новый дашборд, где можно следить за статусом обновлений и связанными с ними багами.

Обновление Windows 10 за май 2019 года можно загрузить со страницы Windows Update в пункте «Настройки».

Напомним, что в январе этого года Windows 10 обошла Windows 7 по доле рынка, а в октябре 2018 года – по доли использования.