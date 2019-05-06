Microsoft показала браузер Edge на базе Chromium и его версию для macOS

На ежегодном мероприятии Microsoft Build 2019 редмондская корпорация представила новую версию своего браузера Edge на движке Chromium, которая теперь также будет доступна для компьютеров Apple на macOS. Кроме того, софтверный гигант объявил об открытии исходного кода целого ряда собственных продуктов.

Ещё в декабре 2018 года Microsoft объявила о планах по переводу браузера Edge на открытый движок Chromium, а в апреле начала публичное тестирование новой версии браузера на Windows. Сейчас же Microsoft официально продемонстрировала его и сообщила новые детали, хотя точную дату выпуска так и не объявила.

Нововведения в Microsoft Edge

Microsoft заявила, что ближе к финальному релизу новой версии Edge браузер получит еще больше новых функций, среди которых было выделено три важнейших.

IE mode – эмуляция Internet Explorer во вкладке Microsoft Edge, которая позволит запускать приложения, разработанные для устаревшего браузера Microsoft .

Privacy tools – инструмент для настройки одного из трех уровней конфиденциальности. Неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict) режимы будут регулировать видимость действий пользователя в интернете третьими сторонами.

Collections позволит собирать, сортировать, делиться и экспортировать контент на новом уровне, перетаскивая его в специальное окно, а также интегрировать его с приложениями Microsoft Office.

Microsoft Edge для macOS

Microsoft Edge также вскоре выйдет для компьютеров Apple на macOS в версиях для разработчиков и Canary, аналогично с Windows. Помимо повышенной производительности и надёжности браузер Microsoft Edge на Chromium принесет пользователям macOS интеграцию с фирменными сервисами через аккаунт Microsoft .

Открытие исходного кода компиляторов и симуляторов Q#