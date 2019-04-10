Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome

Компания Microsoft выпустила первую официальную превью-версию своего браузера Edge, работающего на движке Chromium, для операционной системы Windows, сообщает TechCrunch. Скачать Dev- или Canary-версию программы можно с официального сайта. В первом случае, браузер будет обновляться ежедневно, во втором - еженедельно. Сейчас доступна только версия для 64-битной Windows 10, но разработчики обещают версии для Windows 7 и Windows 8, а также для Mac, пишут AIN.UA

Компания впервые объявила об этом проекте еще в прошлом декабре, и вызвала некоторую шумиху: это означало, что Microsoft бросает разработку собственного браузерного движка в пользу уже существующего opensource-проекта, контролируемого Google. Сейчас в этой нише осталось два ключевых игрока: Google Chromium и Mozilla Gecko.

Журналист TechCrunch, который тестировал одну из сборок браузера на протяжении недели, делится впечатлениями: «Это ? браузер и (за исключением нескольких багов, ожидаемых для первого релиза) работает в точности, как и ожидается от браузера. Хорошо то, что если вы ? пользователь Windows, то можете переходить на Edge как браузер по умолчанию. На этой стадии Edge на Chromium очень мало отличается от Google Chrome».

Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome

По умолчанию здесь установлен поисковик Bing, другие поисковики можно добавить вручную. Для браузера компания запустила магазин с дополнениями, однако со временем пользователи смогут загружать и дополнения из Chrome Web Store.


Ольга Карпенко, AIN


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