Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome

Компания Microsoft выпустила первую официальную превью-версию своего браузера Edge, работающего на движке Chromium, для операционной системы Windows, сообщает TechCrunch. Скачать Dev- или Canary-версию программы можно с официального сайта. В первом случае, браузер будет обновляться ежедневно, во втором - еженедельно. Сейчас доступна только версия для 64-битной Windows 10, но разработчики обещают версии для Windows 7 и Windows 8, а также для Mac, пишут AIN.UA

Компания впервые объявила об этом проекте еще в прошлом декабре, и вызвала некоторую шумиху: это означало, что Microsoft бросает разработку собственного браузерного движка в пользу уже существующего opensource-проекта, контролируемого Google . Сейчас в этой нише осталось два ключевых игрока: Google Chromium и Mozilla Gecko.

Журналист TechCrunch, который тестировал одну из сборок браузера на протяжении недели, делится впечатлениями: «Это ? браузер и (за исключением нескольких багов, ожидаемых для первого релиза) работает в точности, как и ожидается от браузера. Хорошо то, что если вы ? пользователь Windows, то можете переходить на Edge как браузер по умолчанию. На этой стадии Edge на Chromium очень мало отличается от Google Chrome ».