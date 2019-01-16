Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Пользователи должны переходить на Win10.
В следующем году Microsoft Corporation перестанет предоставлять обновления безопасности или бесплатную поддержку для операционной системы Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Неудивительно, что пользователи ПК используют старую версию Windows. Независимо от того, отказываются ли они перейти на Windows 10 или их ИТ-отдел ленив, все еще довольно часто можно увидеть ПК под управлением Windows 7. Возможно, сейчас самое время двигаться дальше", - сказано в заявлении.
Поддержку ОС прекратят 14 января 2020 года.
По данным аналитической службы Net Applications, сейчас Windows 7 все еще установлена на 42,8% компьютеров с Windows. Операционка оказалась одной из самых успешных в истории компании: следующая за Win7 "восьмерка" провалилась, а последняя версия Windows 10 хоть и стала серьезным улучшением, однако раздражает многих пользователей встроенной рекламой и непрозрачными настройками конфиденциальности.
Напомним, в 2017 году Microsoft решила сохранить устаревший графический редактор Paint в новых версиях операционной системы Windows.
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10.01.2019 18:57