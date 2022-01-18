Во Львове отменили освящение воды из-за роста заболеваемости ковидом

Жителей города призвали не купаться в прорубях.

?Во Львове отменили освящение воды из-за роста заболеваемости ковидом
Фото: Lb.ua

Во Львове из-за роста заболеваемости COVID-19 отменили традиционное крещенское освящение воды 19 января.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Учитывая рост динамики заболеваемости COVID-19, в этом году не состоится традиционное освящение воды, чтобы избежать большого скопления людей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что священники разных конфессий освятят воду на площади Рынок утром 19 января. Возглавит службу епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.

С 11:00 все желающие смогут прийти и набрать освященную воду из резервуара.

"Уже традиционно, на Крещение многие люди любят нырять в прорубь, веря, что вода в этот день становится целебной. Но учитывая, что сейчас температура воздуха достаточно не стабильна, лед на озерах и реках непрочен, и при выходе на него можно провалиться и уйти под воду. Поэтому призываем всех жителей Львовской городской территориальной общины подумать о своей безопасности и своем здоровье и воздержаться от купания в проруби", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, за минувшие сутки во Львовской области зарегистрировали 870 новых случаев заболевания коронавирусом, 183 человека были госпитализированы. В то же время прививки сделали вчера 4 766 человек.

Напомним, в Киеве коммунальщики подготовили 15 локаций для безопасного купания во время празднования Крещения 19 января.

Ранее ПЦУ отметила, что купание в проруби на Крещение не является "давней украинской традицией", не приводит к духовному очищению и не "очищает" от грехов.

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