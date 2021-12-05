Из-за извержения вулкана в Индонезии на острове Ява погибли не менее 13 человек

Пострадали более 90 человек.

Фото: ЕРА/UPG

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии на острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия.

98 человек травмировались, в том числе две беременные женщины, а 902 человека эвакуировали. Большинство раненых получили ожоги.

Сейчас поисковики ищут жертв на территории извержения, покрытой глубокими слоями пепла.

Фото: ЕРА/UPG

В результате извержения был поврежден стратегический мост, соединявший две территории в районе Лумаджанг, и разрушены здания и деревья.

Пепел накрыл окрестные села в провинции Восточная Ява и заставил людей убегать в панике, спасая домашний скот. Часто животным не удавалось выбраться и они погибали, покрытые пеплом.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Шахтеры в песчаных карьерах оказались в ловушке на своих рабочих местах.

Министерство транспорта Индонезии заявило, что извержение не привело к сбоям в полетах, хотя пилотов предупредили о том, чтобы они следили за пеплом.

Фото: ЕРА/UPG

Семеру высотой более 3 600 метров является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. Последнее извержение произошло в январе, но тогда обошлось без жертв.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в сентябре на Гавайях проснулся один из самых активных в мире вулканов Килауэа. Извержение произошло в Национальном парке Гавайских вулканов, а не вблизи жилых домов.