Владельцу строительной фирмы в Ровно во двор бросили гранату

Фото: rv.npu.gov.ua

Во вторник ночью в Ровно во дворе дома, принадлежащего владельцу местной строительной фирмы, взорвалась граната РГД-5.

На сайте местной полиции сообщается, что произошедшее случилось на улице Красильникова.

39-летний предприниматель сообщил о взрыве около 01:30 часов ночи. Он рассказал, что кто-то бросил ему во двор гранату, в результате взрыва частично был поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор.

Фото: rv.npu.gov.ua

В доме в момент взрыва находились супруги и трое их детей. Они не пострадали.

По данным местной журналистки Ольги Ферар, гранату бросили во двор бизнесмена Юрия Фалко. Он - владелец частной производственно-коммерческой фирмы "Фиалка", которая, в частности, является главным подрядчиком реконструкции стадиона "Авангард" и строит спорткомплекс на улице Макарова.

Это уже не первый подобный случай, пишет "Рівне Вечірнє". В июне 2020 года на территорию фирмы "Фиалка" кто-то бросил гранату. В 2017 году неизвестные подожгли автомобили, принадлежащие Юрию Фалко и его отцу. В 2018 году кто-то поджег офис фирмы, а в 2019 – на территорию фирмы кто-то бросил гранату. Полиция тех, кто хотел причинить вред Фалкам, ни разу так и не нашла.