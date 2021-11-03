Три человека погибли на трибьют-концерте ABBA в Швеции

Двое пожилых мужчин погибли на месте, женщина умерла в больнице.

Три человека погибли на трибьют-концерте ABBA в Швеции
Фото: Uppsala Konsert & Kongress

Два человека погибли и еще один получил ранения после того, как один из зрителей упал с седьмого этажа концертного зала в Швеции в толпу.

Как передает CNN, инцидент произошел вечером 2 ноября примерно за полчаса до начала трибьют-концерта группы ABBA. Концерт был отменен.

По данным полиции, около 1000 человек собрались на концерт в Uppsala Konsert and Kongress в городе Упсала, примерно в 70 км от столицы Стокгольма.

"Незадолго до начала концерта 80-летний мужчина с седьмого этажа упал на 60-летних мужчину и женщину, которые были в открытом фойе на первом этаже. Двое мужчин погибли, а пострадавшую женщину доставили в больницу. По данным полиции, она получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет, что именно произошло, и почему мужчина упал. Имена трех пострадавших в полиции пока не называются.

В начале сентября стало известно, что известная шведская группа ABBA выпустит первый после 40-летнего перерыва альбом. Его премьера анонсирована на 5 ноября.

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