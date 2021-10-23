Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Он признался, что шокирован инцидентом, сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей погибшей.

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Алек Болдуїн

Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент на съемочной площадке фильма "Ржавчина", в результате которого погибла оператор украинского происхождения Галина Гатчинс и получил тяжелое огнестрельное ранение режиссер Джоэл Соуз.

Актер обнародовал сообщение в Twitter, в котором признался, что шокирован инцидентом. Он также сообщил, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей погибшей.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль из-за трагического события, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю "связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Болдуин.

1-
There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Напомним, Алек Болдуин на съемках фильма в Нью-Мехико застрелил оператора Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Трагедия случилась во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Однако реквизитное оружие, из которого стрелял актер, оказалось заряжено боевыми патронами.

Алек Болдуин - актер, комик и писатель, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми".

Галина Гатчинс родилась в Киеве, жила в Лос-Анджелесе, член Международной гильдии кинематографистов. Режиссер и сценарист Джоэл Соуз дебютировал в полнометражном фильме-боевике "Краун Вик", выпущенном в 2019 году.

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