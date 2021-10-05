Руслана намекнула, что беременна

Руслана и ее супруг Александр Ксенофонтов в этом году отпраздновали 25 лет брака. Певица признается, что встретила лучшего мужчину в своей жизни и невероятно счастлива, и намекнула, что беременна.

Успешная украинская певица и победительница конкурса "Евровидение" приняла участие в новом шоу 1+1 "Маскарад". Артистка перевоплотилась в Мавку, а после участия в шоу дала небольшое интервью.

"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня еще никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки – иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца", — отметила Руслана.

О том беременна ли она на самом деле, артистка не сообщила. Учитывая возраст певицы, а ей 48 лет, существует вероятность, что Руслана с мужем воспользуются услугами суррогатной матери, а может даже возьмут ребенка из приюта.

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Напомним, певица Lama призналась, почему у нее нет детей, и рассказала об отношениях с любимым.