Премия имени Довженко присуждена кинорежиссеру Наталии Ворожбит

Размер Государственной премии Украины имени Довженко в 2021 году составляет 200 тыс. гривен.

Премия имени Довженко присуждена кинорежиссеру Наталии Ворожбит
Фото: thebabel.com.ua

Президент Владимир Зеленский наградил Государственной премией имени Александра Довженко кинорежиссера Наталью Ворожбит.

Об этом говорится в указе президента №463/2021 от 10 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.

Размер Государственной премии Украины имени Довженко в 2021 году составляет 200 тыс. гривен.

Наталья Ворожбит - украинский драматург, режиссер, сценарист, куратор. Пишет на украинском и русском языках. Принадлежит к направлению «новая драма». Лауреат Премии Women In Arts в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" примет участие в программе Недели критики 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль начавшийся 2 сентября и продлится до 12 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Екатерина Кухар назвала свой весЕкатерина Кухар назвала свой вес
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
Дженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамойДженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамой
Блок рекламы


Похожие новости
Букеровская премия объявила длинный списокБукеровская премия объявила длинный список
Ректор КНУ имени Тараса Шевченко: около 10% выпускников уезжают за границуРектор КНУ имени Тараса Шевченко: около 10% выпускников уезжают за границу
В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринкуВ Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку
Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционноКиевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно
От коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав ОлейникОт коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав Олейник
Литературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные спискиЛитературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные списки
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого годаПремия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года
В Украине появилась премия для переводчиков с украинского на языки мираВ Украине появилась премия для переводчиков с украинского на языки мира
Премия "Оскар" второй год подряд пройдет без ведущегоПремия "Оскар" второй год подряд пройдет без ведущего
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
Последние новости
Подгружаем последние новости