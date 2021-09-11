Премия имени Довженко присуждена кинорежиссеру Наталии Ворожбит

Размер Государственной премии Украины имени Довженко в 2021 году составляет 200 тыс. гривен.

Президент Владимир Зеленский наградил Государственной премией имени Александра Довженко кинорежиссера Наталью Ворожбит.

Об этом говорится в указе президента №463/2021 от 10 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.

Размер Государственной премии Украины имени Довженко в 2021 году составляет 200 тыс. гривен.

Наталья Ворожбит - украинский драматург, режиссер, сценарист, куратор. Пишет на украинском и русском языках. Принадлежит к направлению «новая драма». Лауреат Премии Women In Arts в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" примет участие в программе Недели критики 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль начавшийся 2 сентября и продлится до 12 сентября.