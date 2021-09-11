На Софийской площади пройдет благотворительный вечер поэзии «Крила Маю»
Мероприятие состоится 16 сентября 2021 года.
16 сентября 2021 состоятся поэтические чтения с участием звезд на большой сцене. Благотворительный вечер "Крила Маю" пройдет в центре столицы на Софийской площади.
Свои любимые произведения из украинской классики и современной литературы, а также авторские стихи, продекламируют со сцены известные поэты и писатели, общественные деятели, артисты и меценаты, среди них:
• актрисы театра и кино Ада Роговцева и Катя Степанкова;
• поэт Иван Якимов;
• украинский писатель и бизнесмен Гарик Корогодский;
• телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер Дарья Трегубова;
• бизнесмен и кинорежиссер Олег Рыжов;
• общественный деятель Кирилл Воронин;
• общественный деятель, советник министра МВД Антон Геращенко;
• телеведущий, поэт и автор песен Коля Серга;
• солист группы "Коррупция" Михаил Крупин;
• украинский актер и хип-хоп музыкант Александр Ярмак;
• журналистка Севгиль Мусаева;
• общественный деятель Ярослава Гресь
Среди приглашенных гостей: украинский футболист Андрей Шевченко, Слава Каминская, Наталья Могилевская, ведущий ютуб-канала "Big Money" Евгений Черняк, общественный деятель Татьяна Рамус, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко Олег Ляшко, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, посол Украины в США Михаил Резник, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, основатель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.
Организаторами мероприятия стали Олег Рыжов и Кирилл Воронин совместно с Благотворительным фондом "Душа". В дальнейших планах - основать грантовый конкурс и премии для одаренных детей Украины.
Начало мероприятия в 19:30.