На Софийской площади пройдет благотворительный вечер поэзии «Крила Маю»

16 сентября 2021 состоятся поэтические чтения с участием звезд на большой сцене. Благотворительный вечер "Крила Маю" пройдет в центре столицы на Софийской площади.

Свои любимые произведения из украинской классики и современной литературы, а также авторские стихи, продекламируют со сцены известные поэты и писатели, общественные деятели, артисты и меценаты, среди них:

• актрисы театра и кино Ада Роговцева и Катя Степанкова;

• поэт Иван Якимов;

• украинский писатель и бизнесмен Гарик Корогодский;

• телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер Дарья Трегубова;

• бизнесмен и кинорежиссер Олег Рыжов;

• общественный деятель Кирилл Воронин;

• общественный деятель, советник министра МВД Антон Геращенко;

• телеведущий, поэт и автор песен Коля Серга;

• солист группы "Коррупция" Михаил Крупин;

• украинский актер и хип-хоп музыкант Александр Ярмак;

• журналистка Севгиль Мусаева;

• общественный деятель Ярослава Гресь

Среди приглашенных гостей: украинский футболист Андрей Шевченко, Слава Каминская, Наталья Могилевская, ведущий ютуб-канала "Big Money" Евгений Черняк, общественный деятель Татьяна Рамус, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко Олег Ляшко, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, посол Украины в США Михаил Резник, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, основатель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.

Организаторами мероприятия стали Олег Рыжов и Кирилл Воронин совместно с Благотворительным фондом "Душа". В дальнейших планах - основать грантовый конкурс и премии для одаренных детей Украины.

Начало мероприятия в 19:30.