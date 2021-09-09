Гайтана живет в роскошном двухэтажном особняке под Киевом

Гайтана несколько лет назад ушла из большого шоу-бизнеса. Теперь артистка дает маленькие душевные концерты для истинных ценителей своего творчества, а также занимается воспитанием дочери. Жизнь в центре столицы певица променяла на тихое семейное гнездышко за городом. В Сети показали, где живет исполнительница.

5 лет назад, когда Гайтана узнала, что беременна, она решила, что жизнь в пригороде наиболее благоприятна для семьи с ребенком. Успешная украинская певица, недавно отпраздновавшая 4-летие дочери Сапфир-Николь, приобрела двухэтажный особняк в селе Иванковичи под Киевом . Ее дом разместился в элитном коттеджном городке у озера Круглик, где живет немало знаменитостей, политиков.

"Жизнь за городом прекрасна, но есть свои минусы. Соседи жгут траву и этот "аромат" сводит с ума, вызывая аллергию", — отметила ранее в соцсетях Гайтана.

Двухэтажный коттедж стоит на просторной территории обнесенной живой изгородью. Тут есть и детская площадка с качелями, горкой, песочницей, батутом, и бассейн, беседка и даже сад. Гайтана лично выращивает клубнику, помидоры, огурцы и даже картофель. Также у нее есть экзотические фруктовые деревья: манго и авокадо.

В личном аккаунте артистка нередко делится фото и видео, сделанными на территории ее особняка. Вокруг дома из красного кирпича красивый ровный газон, кусты и цветники. Есть летняя терраса, где можно приятно провести время за чашечкой кофе.

Напомним, певица Гайтана впервые отвела дочку в детский сад.