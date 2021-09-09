Гайтана живет в роскошном двухэтажном особняке под Киевом

Гайтана несколько лет назад ушла из большого шоу-бизнеса. Теперь артистка дает маленькие душевные концерты для истинных ценителей своего творчества, а также занимается воспитанием дочери. Жизнь в центре столицы певица променяла на тихое семейное гнездышко за городом. В Сети показали, где живет исполнительница.

В Сети показали дом Гайтаны в элитном коттеджном городке под Киевом

5 лет назад, когда Гайтана узнала, что беременна, она решила, что жизнь в пригороде наиболее благоприятна для семьи с ребенком. Успешная украинская певица, недавно отпраздновавшая 4-летие дочери Сапфир-Николь, приобрела двухэтажный особняк в селе Иванковичи под Киевом. Ее дом разместился в элитном коттеджном городке у озера Круглик, где живет немало знаменитостей, политиков.

"Жизнь за городом прекрасна, но есть свои минусы. Соседи жгут траву и этот "аромат" сводит с ума, вызывая аллергию", — отметила ранее в соцсетях Гайтана.

В Сети показали дом Гайтаны в элитном коттеджном городке под Киевом

Двухэтажный коттедж стоит на просторной территории обнесенной живой изгородью. Тут есть и детская площадка с качелями, горкой, песочницей, батутом, и бассейн, беседка и даже сад. Гайтана лично выращивает клубнику, помидоры, огурцы и даже картофель. Также у нее есть экзотические фруктовые деревья: манго и авокадо.

В Сети показали дом Гайтаны в элитном коттеджном городке под Киевом

В личном аккаунте артистка нередко делится фото и видео, сделанными на территории ее особняка. Вокруг дома из красного кирпича красивый ровный газон, кусты и цветники. Есть летняя терраса, где можно приятно провести время за чашечкой кофе.


Напомним, певица Гайтана впервые отвела дочку в детский сад.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножкамиЕвгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножками
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителейВ Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, есть жертваВ Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, есть жертва
В психоневрологическом интернате под Киевом подпольно продавали вакцину от коронавирусаВ психоневрологическом интернате под Киевом подпольно продавали вакцину от коронавируса
Гайтана призналась, почему забросила свою карьеруГайтана призналась, почему забросила свою карьеру
Руслана Писанка показала роскошный особняк под КиевомРуслана Писанка показала роскошный особняк под Киевом
Мерьем Узерли спустя 3 месяца после родов вышла в свет в роскошном платьеМерьем Узерли спустя 3 месяца после родов вышла в свет в роскошном платье
Наталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу ДнепраНаталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу Днепра
Светлана Тарабарова впервые показала интерьер своего дома под КиевомСветлана Тарабарова впервые показала интерьер своего дома под Киевом
Тина Кароль показала свой дом под КиевомТина Кароль показала свой дом под Киевом
В Одессе произошел обвал в жилом двухэтажном доме, людей эвакуировалиВ Одессе произошел обвал в жилом двухэтажном доме, людей эвакуировали
Катя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под КиевомКатя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости