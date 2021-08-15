В Херсонской области во время вызова погиб полицейский

На него с ножом напал мужчина, у которого произошло резкое обострение психической болезни.

В Херсонской области во время вызова погиб полицейский

В Херсонской области во время выполнения служебных обязанностей погиб 43-летний работник Каховского отдела полиции.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сегодня утром экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь выехали на вызов в село Веселое.

Жительница села сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни и она заперла его в летней кухне.

Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек выломал дверь и выбежал с ножом наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и полицейскому.

"К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет. Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке с. 208 Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает группа следователей областного главка полиции. Предварительная квалификация - ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июле полиция Киевщины задержала уроженца Луганской области, который беспричинно напал на прохожего на Таращанском мосту, нанеся ему 11 колото-резаных ран. 48-летний мужчина скончался в реанимации.

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