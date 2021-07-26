?Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной - дирижером на Байройтском фестивале

Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром за 145-летнюю историю известного оперного фестиваля в немецком Байройте.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Байройтский фестиваль - один из самых известных в мире музыкальных фестивалей, посвященный творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Лынив открывала мероприятие 25 июля премьерой «Летучего голландца». Среди зрителей была канцлер Германии Ангела Меркель с мужем, пишет Spiegel.

Меркель с удовольствием отреагировала на то, что впервые за 145 лет на дирижерскую трибуну Байройтского фестиваля вышла женщина. Когда ее попросили это прокомментировать, она лаконично ответила: "Наконец-то!".

Оксана Лынив - известная украинская дирижер родом из Львовской области, первая главный дирижер Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, второй по величине оперы Австрии. Она работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Лынив учредила Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины - YsOU.

В 2020 году Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper! Awards, основанную оперным журналом Oper! Das Magazin.