Соломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем

Соломия Витвицкая удивила публикацией совместной фотографии вместе со своим бывшим мужем, с которым она развелась более полугода назад. Ведущая ТСН рассказала, какие сейчас отношения ее связывают с Владом Кочатковым.

Большой неожиданностью для поклонников стали новости о том, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась со своим молодым мужем. Их пара была одной из самых любимых во всем шоу-бизнесе.

К счастью, экс-влюбленным удалось сохранить дружественные отношения. О чем свидетельствует недавно опубликованная фотография Соломии и ее слова в адрес бывшего мужа. Ранее звезда рассказывала, что приняв решение о расставании, бывший даже помог ей перевести вещи в новую квартиру.

"И опережая вопросы – мы с Владом с радостью видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что и дальше хорошо общаемся друг с другом, и выбирать, кого звать из нас на вечеринку друзьям не приходится", — отметила в публикации Соломия Витвицкая.

В кадре ведущая предстала в красивом белом платье в мелкий цветочный рисунок и солнцезащитных очках, украшенных цепочкой. Рядом с ней ее подруга и именинница Катерина и ее бывший муж Влад Кочатков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Напомним, Соломия Витвицкая призналась, почему рассказала о разводе только спустя полгода.