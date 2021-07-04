В Альпах заблудились и насмерть замерзли две женщины

Третьего путешественника с обморожением и переохлаждением доставили в больницу.

Две женщины замерзли на смерть в Альпах на высоте более четырех тысяч метров. Еще одного мужчину с обморожением и переохлаждением доставили в воскресенье, 4 июля, в швейцарскую больницу.

Об этом сообщили горные спасатели области Валле-д'Аоста, на северо-западе Италии, передает DW.

Как отмечается, трое путешественников поднялись на горный массив Монте-Роза на границе Италии и Швейцарии. По данным спасателей, ранее сообщили об их исчезновении. Экстренные службы нашли их на итальянской стороне вершины пирамид-Винсент и доставили в горную хижину.

Экстремальные погодные условия сильно осложнили спасательную операцию, отмечает информагентство dpa. Вертолет смог приземлиться только ночью. Спасатели пытались спасти женщин, но им это не удалось.

Напомним, в конце мая в горах Анталии нашли тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которую искали почти месяц.